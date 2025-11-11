Grupo Massei promove treinamento sobre segurança no trânsito e riscos psicossociais no trabalho

O trânsito brasileiro continua sendo um grande desafio. Dados preliminares indicam que, entre janeiro e maio de 2025, o país registrou 7,4 mil mortes em acidentes de trânsito. Somente no Estado de São Paulo, a taxa de mortalidade é de 13,85 mortes por 100 mil habitantes, sem contabilizar as milhares de pessoas que sobrevivem com sequelas.

Em Adamantina, as ocorrências de trânsito também são frequentes. Pensando em prevenção e segurança, o Grupo Massei – que atua com o transporte coletivo de passageiros em Adamantina – promoveu, na última semana de outubro, um treinamento voltado a seus motoristas. A capacitação foi conduzida pelo engenheiro de segurança do trabalho e engenheiro civil Rodrigo Medina, que destacou que, embora as causas dos acidentes sejam diversas, a falta de percepção de risco — caracterizada pela ausência ou reação tardia do condutor — é o principal fator que leva à ocorrência de sinistros.

A percepção de risco é a capacidade de identificar e avaliar situações potencialmente perigosas. No trânsito, envolve reconhecer os limites de velocidade, as condições da via, o comportamento de outros motoristas e o próprio estado físico e mental do condutor.

Estudos mostram que muitos motoristas superestimam suas habilidades e subestimam os riscos, o que gera uma falsa sensação de segurança. Essa confiança excessiva costuma estar ligada a hábitos aparentemente inofensivos, como o uso do celular “por apenas alguns segundos” ou a confiança exagerada em vias já conhecidas.

Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, cerca de 90% dos acidentes têm como causa principal o comportamento humano, e não falhas mecânicas ou estruturais. Distração, excesso de velocidade e consumo de álcool continuam entre os principais fatores de risco.

Durante o treinamento, o especialista apresentou situações reais de acidentes, analisando as falhas envolvidas e promovendo a participação ativa dos motoristas. O objetivo foi reforçar a importância de identificar, compreender e antecipar situações de perigo, garantindo tempo de reação adequado, tomada de decisão segura, consciência situacional e adaptação às condições adversas.

O treinamento foi acompanhado pelo gerente da empresa, Rudinei de Rezende Silva, e realizado em dias alternados, de forma a atender todos os motoristas do Grupo Massei.

Por Assessoria

