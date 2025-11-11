Diretor da Apta Adamantina conquista Prêmio Semeador do Futuro 2025, com pesquisa sobre café robusta

O diretor da Apta Regional de Adamantina, engenheiro agrônomo Dr. Fernando Takayuki Nakayama, foi um dos homenageados com o Prêmio Apta Semeador do Futuro 2025, entregue no último dia 28 de outubro, em cerimônia realizada na sede do Instituto Biológico, em São Paulo. A data coincidiu com o Dia do Servidor Público, reforçando o reconhecimento ao esforço, à dedicação e ao impacto do trabalho científico realizado diariamente pelos pesquisadores e equipes técnicas da instituição.

O evento foi promovido pela Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Apta), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e teve como objetivo valorizar o mérito científico, o desempenho institucional e profissional de servidores, além de homenagear personalidades e instituições que contribuem para o avanço do agronegócio paulista e nacional.

Ao todo, seis destaques foram premiados em diferentes categorias: Apoio Operacional à Pesquisa, Apoio Técnico à Pesquisa, Pesquisador Científico da Apta, Destaque do Agronegócio, Destaque da Ciência e Tecnologia e Destaque da Produção.

Na categoria Pesquisador Científico da Apta, o agrônomo Fernando Takayuki Nakayama, da Apta Regional de Adamantina, foi reconhecido por sua pesquisa pioneira no desenvolvimento de clones de café robusta adaptados ao clima paulista. “O título do prêmio diz tudo: Semeador do Futuro. A pesquisa é isso — plantar hoje o conhecimento que vai gerar resultados e oportunidades amanhã. Esse reconhecimento é de todo o nosso time e reforça nossa missão de transformar a vida do produtor paulista”, afirmou o homenageado. Fernando Nakayama tem graduação na Unesp com mestrado e doutorado na mesma instituição.

A ação foi fruto da pesquisa iniciada em 2008, quando Nakayama realizou uma visita técnica a cafeicultores no Espírito Santo e iniciou a imersão no tema. A partir desse trabalho, foram desenvolvidos os primeiros clones de café robusta adaptados à região da Nova Alta Paulista, com resultados promissores para o setor.

SOBRE A APTA

A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) é o órgão responsável por coordenar as atividades de pesquisa científica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Sua estrutura reúne sete Instituições de Ciência e Tecnologia, com unidades distribuídas por todas as regiões do estado: Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de Economia Agrícola (IEA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), Instituto de Zootecnia (IZ) e Apta Regional. Em Adamantina, a Apta Regional está localizada na Estrada 14, km 6.

