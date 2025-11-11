Duplicação da SP-294, trecho de Adamantina, começa no primeiro semestre do ano que vem, diz Eixo SP

As obras de duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho que abrange o município de Adamantina, estão previstas para começar no primeiro semestre de 2026. A informação foi confirmada pela Concessionária Eixo SP. “As obras no trecho entre Parapuã e Flórida Paulista estão previstas para começar no primeiro semestre de 2026”, informou a empresa em nota.

O posicionamento foi solicitado pelo portal após a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) conceder, nesta semana, a Licença Ambiental de Instalação (LI) nº 2840, documento que autoriza o início efetivo das obras de duplicação. O licenciamento foi requerido pela concessionária e, após tramitação junto ao órgão ambiental estadual, recebeu aprovação.

A licença autoriza a duplicação da SP-294 entre os quilômetros 557 e 602, trecho que contempla os municípios de Parapuã, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Lucélia, Adamantina e Flórida Paulista.

Datado de 31 de outubro de 2025, o documento tem validade de seis anos e foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo na última terça-feira (4).

As obras de duplicação da SP-294 preveem novos contornos rodoviários, remodelação dos acessos urbanos, viadutos e passarelas para pedestres em áreas de travessia, entre outras melhorias. Em Adamantina, as intervenções alcançarão os trevos principal, do campus II da FAI e do acesso à Rodovia Plácido Rocha. A Eixo SP assumiu a gestão das rodovias sob concessão em junho de 2020.

Atualmente, a concessionária executa obras de duplicação da Rodovia SP-284, entre Assis e Martinópolis, que totalizam 59 quilômetros de pista nova e beneficiam diretamente os municípios de Assis, Paraguaçu Paulista, Rancharia e Martinópolis, com investimento de R$ 476 milhões.

Na SP-294, a duplicação já foi concluída entre Marília e Oriente, com R$ 220 milhões aplicados em melhorias nos 19 quilômetros que ligam os dois municípios.

Por Siga Mais

.