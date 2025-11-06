Vereadores Aguinaldo Galvão e Daniel Fabri anunciam verba de R$ 100 mil para a Saúde através de deputado

O Município de Adamantina foi contemplado com uma nova conquista na área da saúde. O deputado estadual Lucas Bove (PL) confirmou a destinação de uma verba no valor R$ 100 mil, atendendo solicitação dos vereadores Aguinaldo Galvão (Republicanos) e professor Daniel Fabri (Podemos).

De acordo com os vereadores, o recurso será aplicado no custeio de medicamentos e materiais de enfermagem, reforçando a estrutura da rede municipal de saúde e contribuindo para a melhoria do atendimento aos pacientes.

A iniciativa é resultado da atuação conjunta dos vereadores, que mantêm diálogo constante com o Governo do Estado em busca de recursos e investimentos para Adamantina.

O pedido da verba foi feito pelos vereadores pessoalmente ao deputado Lucas Bovi que se comprometeu em viabilizar recursos para Adamantina.

Segundo o deputado Lucas Bove, o valor representa “um compromisso com o bem-estar da população adamantinense”, destacando ainda que seu gabinete seguirá acompanhando o processo até a liberação efetiva da verba.

Os vereadores destacam a articulação pela conquista e seus reflexos para os moradores. “A atuação conjunta demonstra o resultado de uma política pública séria e alinhada ao desenvolvimento local: mais investimentos, mais saúde e mais qualidade de vida para Adamantina”.

.