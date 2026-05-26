Proposta a regulamentação do trafego de caminhões e veículos de grande porte nas avenidas da cidade

Diante das constantes manobras e circulação de caminhões e veículos de grande porte e pesados pelas avenidas principais, o trafego virou tema da com a Indicação nº 173/2026 que propõe a necessidade de regulamentação pela Prefeitura de Adamantina, em especial nas áreas centrais da cidade.

De acordo com a autora do pedido, vereadora Mary Alves, as vias que recebem maior fluxo desses veículos são a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira/ Deputado Cunha Bueno/Miguel Veiga; a Avenida Rio Branco e a Avenida Ademar de Barros. A passagem por esses locais, ainda segundo ela, vem ocasionando danos recorrentes aos canteiros centrais, ao pavimento e à infraestrutura urbana, gerando custos ao erário público e comprometendo a segurança de motoristas e pedestres. “Além dos prejuízos materiais, observa-se que a geometria da via e o fluxo urbano da região central não comportam adequadamente veículos de grande extensão, tornando necessária a adoção de medidas de organização e disciplinamento do trânsito pesado no local”.

A vereadora reforça que o Código de Trânsito Brasileiro atribui ao Município a competência para planejar, regulamentar e fiscalizar o trânsito urbano, dessa forma, pode estabelecer restrições de circulação tendo em vista a infraestrutura pública e a segurança viária.

“Indico estudo técnico e planejamento para à regulamentação da circulação de veículos pesados, ou seja, caminhões e veículos de grande porte nas avenidas da cidade, bem como demais vias da região central. Essas medidas de restrição de tráfego para veículos pesados”, completa.

A proposta passou pelo plenário da Câmara e foi endereçada à Prefeitura para estudo.

Por Folha Regional Adamantina

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