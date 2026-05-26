FAI sedia 1ª Etapa do Circuito de Atletismo Adaptado com a participação de 100 atletas da região

O Centro Universitário de Adamantina – FAI sediou, na manhã do dia 20 de maio, a 1ª Etapa do Circuito de Atletismo Adaptado. O evento, realizado das 8h às 12h no Câmpus 3 da instituição, foi considerado um marco de grande repercussão para a região no que diz respeito às ações esportivas voltadas para pessoas com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A liderança e a articulação do evento ficaram a cargo da APAE de Adamantina, sob a coordenação da professora de educação física Marianne Zaparroli, responsável por unir todas as instituições participantes.

A competição reuniu um total de 100 atletas, representantes de oito instituições de Adamantina e de municípios vizinhos que desenvolvem treinamentos de atletismo adaptado. Participaram desta edição os atletas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Adamantina, Araçatuba, Lucélia, Dracena, Osvaldo Cruz, Tupi Paulista e Pompeia. Um dos grandes destaques foi a participação da EMEF Carlos Bueno, do município de Lucélia, que levou para as pistas alunos e parceiros sem deficiência, promovendo uma importante ação de inclusão e integração.

Para viabilizar a magnitude do evento, o Centro Universitário de Adamantina mobilizou uma estrutura multidisciplinar. Houve a participação fundamental dos alunos do curso de Educação Física da FAI, que ficaram responsáveis por toda a arbitragem das provas e pela classificação dos atletas. Além disso, a ação contou com o suporte essencial dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia da instituição, garantindo o atendimento, bem-estar e cuidados com a saúde de todos os competidores.

A iniciativa também contou com a parceria das Olimpíadas Especiais Brasil, Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) e Lions International. A Prof.ª Dra. Gabriela Toloi, coordenadora do curso de Educação Física da FAI, avaliou o impacto positivo da ação e destacou como o esporte atua como uma ferramenta prática de vivência social.

“Por meio dessa interação proporcionada pelo esporte, conseguimos fazer com que os participantes tivessem um perfil de liderança e protagonismo nas pistas. Ao mesmo tempo, todos compartilhavam das necessidades e particularidades uns dos outros, incluindo pessoas com autismo e com deficiência intelectual. Fomos construindo, durante aquela manhã, momentos valiosos de integração, de respeito e de acessibilidade às diferenças que encontramos no dia a dia”, destacou a professora Gabriela Toloi.

A professora de educação física Marianne Zaparroli, professora de educação física da APAE de Adamantina e idealizadora da junção das entidades, também ressaltou a importância do trabalho em rede e do sucesso da etapa:

“Participar deste circuito de atletismo inclusivo foi uma experiência extremamente especial e marcante para mim, enquanto professora de Educação Física. Ver nossos alunos demonstrarem suas capacidades, superação, alegria e dedicação reforça a importância de eventos que valorizam muito mais as habilidades do que as limitações. O esporte inclusivo tem um papel fundamental na construção da autoestima, da autonomia, da socialização e do sentimento de pertencimento das pessoas com deficiência, mostrando à sociedade o quanto elas são capazes de conquistar e brilhar quando recebem oportunidade, incentivo e respeito. Gostaria de parabenizar e agradecer imensamente a todos os organizadores, apoiadores e profissionais envolvidos por promoverem um evento tão humano, acolhedor e transformador, que oportuniza vivências inesquecíveis aos nossos alunos e suas famílias. Foi emocionante acompanhar cada conquista, cada sorriso e cada superação, em um ambiente onde o respeito, a inclusão e o amor ao esporte foram os verdadeiros protagonistas”, declarou Marianne.

A 1ª Etapa do Circuito cumpriu seu objetivo de fomentar o esporte inclusivo na Nova Alta Paulista, reforçando o compromisso das entidades e do Centro Universitário de Adamantina com a extensão universitária, a responsabilidade social e a valorização das potencialidades de cada indivíduo.

Por Gustavo Amaral

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