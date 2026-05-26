Prefeitura de Adamantina realiza reunião com pais e anuncia medidas preventivas na EMEI Pequeno Príncipe

O anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal de Adamantina ficou lotado na noite desta segunda-feira (25), durante reunião promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, para informar aos pais e responsáveis dos 151 alunos da EMEI Pequeno Príncipe sobre a suspensão preventiva das atividades na unidade escolar, localizada na Rua Joaquim Nabuco. O anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal de Adamantina ficou lotado na noite desta segunda-feira (25), durante reunião promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, para informar aos pais e responsáveis dos 151 alunos da EMEI Pequeno Príncipe sobre a suspensão preventiva das atividades na unidade escolar, localizada na Rua Joaquim Nabuco. A medida foi adotada para a realização de avaliação e inspeção técnica na estrutura do prédio da escola. De acordo com a secretária municipal de Educação, Elisabeth Gomes Meirelles, a decisão foi tomada de forma responsável e preventiva, priorizando a segurança das crianças, servidores e de toda a comunidade escolar, até que sejam concluídas todas as análises técnicas necessárias.

A reunião contou ainda com a presença de vereadores, secretários municipais e servidores da Secretaria Municipal de Educação. Durante o encontro, profissionais da Secretaria Municipal de Planejamento apresentaram explicações técnicas sobre a necessidade da desocupação temporária da unidade para análise do sistema de drenagem que passa sob o prédio da EMEI.

Segundo os técnicos, já existe um projeto para implantação de uma nova rede de drenagem pela rua, com instalação de tubulações mais amplas, de aproximadamente dois metros de diâmetro, visando aumentar a vazão das águas pluviais e solucionar um problema antigo da região. Atualmente, a tubulação existente possui cerca de 80 centímetros de diâmetro.

A proposta prevê ainda a desativação e retirada da antiga drenagem. O investimento estimado para execução da nova rede é de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Já a reforma da unidade escolar está estimada em cerca de R$ 1 milhão. O poder público municipal já iniciou a busca por recursos junto à Defesa Civil do Estado de São Paulo e trabalha para agendar, na próxima quarta-feira, uma reunião na capital paulista com representantes do órgão estadual. A Administração Municipal reforçou que todos os procedimentos estão sendo conduzidos com acompanhamento técnico especializado, garantindo segurança, responsabilidade e transparência nas decisões relacionadas ao funcionamento da unidade escolar.

Os pais e responsáveis foram oficialmente comunicados durante a reunião realizada às 19h30 na Biblioteca Municipal, ocasião em que receberam esclarecimentos sobre a situação, as medidas previstas e a continuidade do atendimento escolar. Para evitar prejuízos às famílias e garantir a continuidade das atividades pedagógicas, os alunos foram remanejados temporariamente para outras três unidades da rede municipal. Professores e demais profissionais da educação também foram redistribuídos para assegurar a continuidade do atendimento. O remanejamento foi planejado por equipes da Secretaria Municipal de Educação, que buscaram priorizar a proximidade das residências das crianças com as novas unidades escolares.

A distribuição dos alunos ficou definida da seguinte forma:

26 crianças para a EMEI Cecília Meireles;

37 crianças para a EMEI Criança Feliz;

88 crianças para a EMEI Sonho de Criança.

Os pais já receberam as informações sobre os novos locais de atendimento durante a própria reunião. O objetivo da administração é garantir, no prazo aproximado de 15 dias, a melhor adaptação possível para alunos, famílias e profissionais, realizando os ajustes necessários de forma pontual.

A Secretaria Municipal de Educação permanece à disposição para esclarecer dúvidas e orientar os pais e responsáveis. Os alunos já poderão iniciar as atividades nas novas unidades a partir desta terça-feira, 26 de maio. A Prefeitura de Adamantina destaca que todas as decisões continuarão sendo tomadas com responsabilidade, cautela e compromisso com o bem-estar das crianças, das famílias e dos profissionais da educação. A Administração Municipal seguirá acompanhando o caso de forma permanente e manterá a população informada sobre os próximos encaminhamentos.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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