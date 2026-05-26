Homem é preso por tráfico de entorpecentes em Adamantina

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (25), durante uma ação da Polícia Militar no Jardim Brasil.

Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento pela Rua São Paulo quando avistaram um indivíduo, que já possui passagem por tráfico de drogas. Ele aparentava estar fazendo uso de maconha no momento da abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram um cigarro de maconha e a quantia de R$ 513 em dinheiro trocado. De acordo com a corporação, o suspeito não soube explicar a origem do valor, o que levantou suspeitas de envolvimento com o tráfico.

Ainda conforme a ocorrência, o homem autorizou a entrada da equipe em sua residência, localizada na Rua Rio Grande. Com apoio do Canil da Polícia Militar e do cão farejador Faruk, os policiais realizaram buscas no imóvel.

Durante a vistoria, o suspeito confessou que havia drogas na casa destinadas à venda. O cão policial indicou o local onde estavam escondidas seis porções de cocaína já embaladas para comercialização.

A droga apreendida totalizou 3,42 gramas de cocaína, segundo a Polícia Civil.