FAI Adamantina perde em Araraquara e deixa a Liga Paulista de Futsal Sub-20

A equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20 não conseguiu chegar nas quartas de finais, ficando nas oitavas de finais da competição da Liga Paulista de Futsal.

No segundo encontro, no jogo de volta, pelas oitavas de finais da Liga Paulista, em Araraquara no domingo (2), a equipe adamantinense encontrou dificuldade e acabou perdendo para os donos da casa o Uniara/ Fundesport/ Araraquara pelo placar 6 a 2.

Mesmo com a derrota e desclassificação para a próxima fase, os jogadores mostraram muito esforço e foram guerreiros em quadra lutando até o apito final.

EMPATE EM 3 A 3

No primeiro jogo entre as duas equipes no Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina, na quinta-feira (30) ficaram no empate em 3 a 3.

Foi o primeiro ano que o FAI Adamantina participou da concorrida competição da Liga Paulista de Futsal Sub-20.

Por: Jair Kbça

