Fratelo’s Sport organiza com sucesso 1º Torneio Regional Categorias de Base

Com várias partidas bastante disputadas entre as equipes das 8 cidades participantes, assim o Projeto Fratelo’s Sport de Adamantina em parceria com Associação dos Moradores do Parque Iguaçu finalizou com sucesso no domingo (2) o dia todo na praça de esporte do Parque Iguaçu, o 1° Torneio Regional “Fabrício Xavier ” de Futebol Médio de Categorias de Base Sub- 9, 11 e 13.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

SUB – 9

CAMPEÃO: J9 (João Sales) – Presidente Prudente

VICE: Amigos do Paulo e Cleiton

SUB – 11

-CAMPEÃO: J9 (João Sales) – Presidente Prudente

VICE: Soccer Star – Osvaldo Cruz

-SUB – 13

CAMPEÃO: Amigos do Paulo e Cleiton

VICE: Projeto Fratelo’s Sport Adamantina

PREMIADOS

Os organizadores da competição premiaram ainda as equipes 3ª colocadas, artilheiros , os goleiro menos vazados, craques da finais e melhores treinadores.

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”, fazendo um grande trabalho de elogios dos dirigentes e comissão técnica

AGRADECIMENTO

Alex Diego Fratelo’s e Rubira agradece os patrocinadores e todos voluntários que trabalharam e empenharam no evento esportivo.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Rita Nery

