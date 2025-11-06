Close Menu
San Remo e Parque Iguaçu na liderança da Copa Vovozão Regional de Futebol Médio

O time da CME de Osvaldo Cruz FC/ Vereador João da Água/ Juliano Pintor/ Barbearia Mir 13/ ConstruVep/ Versatile Imóveis, se redimiu da derrota em sua estréia na 2° Copa Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio de Lucélia. A equipe osvaldocruzense conquistou seus três primeiros pontos na competição regional ao derrotar por 2 a 0, o Flórida Paulista. Ney Polícia e o goleiro Berinha foram os marcadores dos gols da vitória.

Mas três jogos aconteceram no sábado (1) no campo do Parque Veneza em Lucélia.

O ABC Lucélia FC/ NM Instalações Elétricas fez seu dever de casa e derrotou o Pracinha / Mariápolis por 2 a 0.

Já San Remo EC Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Zé Valente/ Itamar Eletrecista derrotou o Rinópolis FC por 3 a 2, com destaque para o jogador Esquerdinha que novamente marcou dois gols.

E finalizando a rodada o Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/ Recanto dos Animais enfrentou o time de Parapuã FC e derrotou pelo placar de 2 a 0.

CLASSIFICAÇÃO

Parque Iguaçu – 6

San Remo – 6

ABC – 6

Rinópolis – 3

Osvaldo Cruz – 3

Parapuã – 0

Flórida Paulista – 0

Pracinha/Mariápolis – 0

ARBITRAGEM

Bruno,Cristiano e Márcio.

-ORGANIZAÇÃO

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

COORDENAÇÃO

Júlio José Moreno

 

Por: Jair Kbça

 

 

 

 

 

 

