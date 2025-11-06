Residencial Porto Seguro é lançado em Adamantina e marca novo capítulo na urbanização local

Foi lançado oficialmente, na noite desta terça-feira (4), o Residencial Porto Seguro, novo empreendimento da incorporadora BVC Participações, que promete se tornar um marco no desenvolvimento urbano de Adamantina. O evento contou com a presença dos sócios Benedito Fernandes da Costa e Davi Fronja, além de empresários, autoridades e representantes da comunidade.

Durante a cerimônia, o prefeito José Tiveron destacou a importância do investimento para o município. “É um grande orgulho, um grande presente para a nossa cidade. Um empreendedor de tão longe, de Sorocaba, acreditar em Adamantina mostra que ele enxerga o potencial da nossa região. Temos uma cidade segura, com excelente infraestrutura, e tenho certeza de que o empreendedor ganhará muito aqui”, afirmou.

O Residencial Porto Seguro é um loteamento fechado com portaria 24 horas, projetado para unir tranquilidade, conforto e praticidade. Localizado a apenas 600 metros do Parque dos Pioneiros, o empreendimento está em uma das áreas mais valorizadas da cidade e foi pensado para oferecer uma experiência completa de moradia.

O espaço contará com quadra de tênis, quadra de beach tennis, playground infantil, academia privativa, salão para eventos e um deck bistrô para momentos de lazer e convivência. Além disso, um bosque com trilha convida os moradores a aproveitar o contato com a natureza e desacelerar da rotina.

Com o slogan “Mais que um residencial — um novo jeito de viver em Adamantina”, o Porto Seguro busca proporcionar qualidade de vida, segurança e bem-estar aos futuros moradores.

“Mais do que um endereço, o projeto é a realização de um sonho, pensado em cada detalhe para oferecer conforto e harmonia”, reforçou a equipe da BVC Participações durante o lançamento.

O Residencial Porto Seguro representa não apenas um novo empreendimento, mas também uma nova etapa no crescimento urbano e imobiliário de Adamantina, consolidando a cidade como um polo de oportunidades e qualidade de vida na região da Nova Alta Paulista.

.