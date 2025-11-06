Igreja Batista de Adamantina realiza a III Festa das Variedades neste sábado

A Primeira Igreja Batista de Adamantina realiza neste sábado, dia 8, a partir das 19 horas, a III Festa das Variedades, um evento já tradicional no calendário da comunidade batista e que promete reunir moradores e visitantes em uma noite de confraternização, música e solidariedade.

A festividade acontecerá defronte à sede da Igreja, localizada na alameda Dr. Armando de Salles Oliveira, 360, e tem como principal objetivo arrecadar fundos para as obras de reforma do prédio da Igreja.

Durante o evento, o trecho da alameda entre a rua Osvaldo Cruz e a avenida Adhemar de Barros será interditado ao tráfego de veículos, transformando o local em um espaço de convivência com tendas e barracas que oferecerão salgados, lanches, espetinhos, doces e bebidas não alcoólicas.

Além da parte gastronômica, a programação contará com um bazar de roupas e calçados, com peças variadas e preços acessíveis, e sorteio de brindes oferecidos por empresas parceiras que apoiam a iniciativa.

As cartelas para compra antecipada de produtos continuam sendo vendidas pelos membros da Igreja, e no local o público poderá desfrutar de apresentações musicais de bandas e conjuntos locais, que darão o tom alegre e festivo da noite.

Segundo o pastor Alex Fabiano Alves da Cruz, a Festa das Variedades é uma oportunidade de unir a comunidade em um momento de lazer e solidariedade. “É uma oportunidade de se divertir em família, saborear comidas típicas e ainda colaborar com uma boa causa”, destacou o pastor.

Com a chegada à sua terceira edição, a Festa das Variedades consolida-se como um evento de integração comunitária, promovendo não apenas o entretenimento, mas também o fortalecimento dos laços entre os moradores de Adamantina.

A organização convida toda a população a prestigiar o evento e participar dessa noite especial de alegria, fé e solidariedade.

