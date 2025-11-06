Atraso de quase um ano no término da ampliação de EMEI é questionado na Câmara

O Requerimento nº 204/2025, aprovado durante a última sessão ordinária do Poder legislativo, solicita informações referentes à obra de ampliação da Emei ‘Cecília Meireles’, localizada próxima ao CIS (Centro Integrado de Saúde), já que o processo licitatório para contratação de empresa que executaria as obras teria sido aberto pela Prefeitura de Adamantina em março de 2024.

“Conforme informações oficiais, a empresa Engest Engenharia e Construções LTDA foi a vencedora do certame, com valor contratado de R$ 222.433,59, prevendo-se a conclusão da obra até 17 de novembro de 2024. Entretanto, que até o presente momento (outubro de 2025) a obra ainda não foi concluída, sendo necessário o esclarecimento das razões do atraso e a atualização das informações sobre a execução do contrato”, relata o documento legislativo.

As informações pedidas pelo vereador Daniel Fabri dizem respeito à situação atual da obra de ampliação da EMEI, aos motivos do não cumprimento do prazo contratual de término, ao novo prazo previsto para a conclusão e entrega da obra e a possíveis aditivos contratuais (de valor ou de prazo).

O Requerimento, depois do aval no plenário da Câmara, foi enviado à Secretaria Municipal de Planejamento para que retorne com as respostas.

Por Folha Regional Adamantina

