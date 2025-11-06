MÓVEIS GUI ROMBALDI comemora 60 anos de tradição em Adamantina

Com uma trajetória marcada por trabalho, dedicação e compromisso, a Móveis Gui Rombaldi celebra 60 anos de atuação em Adamantina e região, consolidando-se como referência em qualidade, bom atendimento e credibilidade no segmento moveleiro.

Desde a fundação, a empresa vem se reinventando a cada geração. O que começou como um pequeno empreendimento familiar — guiado por valores de honestidade e respeito ao cliente — transformou-se em uma marca sólida e admirada, hoje sob a gestão da terceira geração da família Rombaldi, que mantém o mesmo propósito original: atender bem e oferecer o melhor em móveis e decoração.

O catálogo conta com linhas completas para todos os ambientes da casa — cozinhas, salas, dormitórios, escritórios e áreas infantis — além de uma seleção de batentes, portas e acessórios que unem design, conforto e funcionalidade.

Mais do que uma loja, a Móveis Gui Rombaldi se tornou parte da história de Adamantina — uma empresa que cresceu junto com a cidade e com as famílias que acreditam no valor da tradição, da qualidade e do bom atendimento.

Na av. Adhemar de Barros, 531 – Adamantina. Telefones: (18) 3521-1618 | (18) 99612-7609 / site: rombaldimoveis.com.br – Redes sociais: @rombaldimoveis | Facebook: Móveis Gui Rombaldi.

.