Adamantina expõe experiência desenvolvida no Projeto de Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial

Adamantina fará a exposição da experiência do município no âmbito do Projeto de Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial. Adamantina fará a exposição da experiência do município no âmbito do Projeto de Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial. O banner com o relato que tem como título “Entre o fazer e o estruturar: como Adamantina/SP trilha o caminho para uma Vigilância Socioassistencial consolidada” integra Mostra de Experiências Municipais de Vigilância Socioassistencial que acontecerá entre os dias 11 e 12 de novembro em São Paulo. A programação encerra o Projeto de Fortalecimento das Macroatividades da Vigilância Socioassistencial do Estado de São Paulo.

O município vai participar no eixo 5 que trata da Vigilância como Apoio ao Planejamento e Tomada de Decisão: Experiências que demonstram como dados subsidiaram decisões de gestão, reorganização de serviços, pactuações e alocação de recursos. A exposição da experiência vai mostrar as ações que foram executadas para transformar a atuação informal da Vigilância Socioassistencial em uma prática consolidada e sistemática.

Para isso, o município promoveu a:

– Construção do Protocolo da Rede de Proteção e Atenção à Pessoa Adulta, Idosa e seus Familiares e da respectiva cartilha, com o objetivo de organizar a atuação intersetorial e multidisciplinar na prevenção, enfrentamento e acompanhamento de situações de vulnerabilidade, risco social e violações de direitos. – Articulação intersetorial: o protocolo resultou do envolvimento de gestores, diretores e profissionais de diversas áreas, que pactuaram fluxos, responsabilidades e estratégias de atuação integrada.

– Realização do I Simpósio da Rede de Proteção e Atenção à Pessoa Adulta, Idosa e seus Familiares, como espaço de diálogo e sensibilização dos diversos atores para o fortalecimento da rede. – Apoio da Vigilância em construção: mesmo em fase de consolidação, a Vigilância forneceu dados relevantes sobre o município, que subsidiaram tanto a elaboração do protocolo quanto as discussões intersetoriais. – Integração com o Cadastro Único: articulação com a equipe responsável para padronizar dados e aprimorar a utilização das informações disponíveis.

– Capacitação da técnica responsável: formação continuada voltada ao entendimento da função da Vigilância Socioassistencial e ao manejo das bases de dados. Essas ações possibilitam a produção de informações estratégicas para subsidiar conferências, pactuações de novos serviços e reorganização da rede socioassistencial local. Conforme explica a assistente social, Ana Lúcia Barros, a experiência compreende os anos de 2023 e 2024, período em que se intensificaram as formações, as articulações intersetoriais e a construção de instrumentos formais de organização da rede. “Contudo, é importante destacar que, em Adamantina, a Vigilância Socioassistencial vinha ocorrendo de forma informal desde 2020, acumulando aprendizados que agora contribuem para a consolidação de uma prática estruturada”, finaliza.

Jornalista Natacha Dominato

