Estudantes de medicina da FAI promovem ações de educação em saúde no CIS e Escola Helen Keller

Alunos do terceiro ano do curso de medicina do Centro Universitário de Adamantina (FAI) realizaram recentemente duas ações voltadas à educação em saúde, com o objetivo de levar informação e orientação a diferentes públicos. As atividades abordaram temas de grande relevância: diabetes gestacional, no Centro Integrado de Saúde (CIS), e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), na Escola Estadual Helen Keller.

No CIS, os estudantes organizaram uma roda de conversa com gestantes diagnosticadas com diabetes gestacional. Durante o encontro, explicaram o que é a condição, seus riscos, formas de controle e cuidados com a alimentação e o estilo de vida. O grupo também esclareceu dúvidas das participantes e encerrou a atividade com um café da tarde preparado com alimentos adequados para esse público.

Segundo os organizadores, será aplicado um formulário de acompanhamento nas próximas semanas para verificar se as gestantes estão conseguindo seguir as orientações e se houve melhora nos índices de glicemia. O objetivo é contribuir para o melhor controle da doença e a redução de riscos como hiperglicemia, parto cesáreo e complicações neonatais.

Participaram da ação os estudantes Julia Favero Milanez, Eduarda Theodoro Ramos Bueno, Haritza Sabino Ranieri, Vinícius Simões Pessoa Rosa, Isabella Sanches da Costa, Matheus Cardoso Giraldi, Vitor Fioque Teshima, Teodoro do Vale Júnior e Rony de Oliveira Gomes, sob supervisão dos professores Fábio Botteon e Rosemary Mantovani.

Em outra frente, um segundo grupo do curso realizou uma atividade educativa na Escola Estadual Helen Keller, abordando as principais infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) entre jovens, como HIV e sífilis. Os estudantes explicaram formas de transmissão, prevenção e tratamento, destacando a importância do uso de preservativos, distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com os alunos, a ação foi importante para reforçar a conscientização sobre a saúde sexual, especialmente entre estudantes do ensino médio, muitos dos quais já haviam iniciado a vida sexual.

Participaram dessa atividade os estudantes Ana Carolina Mendes, Mileny Pina, Aryadne Beatriz, Lara Capistrano, Lara Escaliante, Nicole Celice, Lucas Volpe, Marcos Vieira e Bianca Kobayashi, também sob supervisão da professora Rosemary Mantovani.

