Escola Estadual Fleurides, de Adamantina, é premiada por excelência educacional

A Escola Estadual Fleurides Cavalini Menechino, de Adamantina, foi duas vezes premiada pelo desempenho educacional em cerimônia realizada na última quinta-feira (30), em Tupi Paulista. As conquistas destacam o compromisso da unidade com a qualidade do ensino e o engajamento de alunos e professores.

De acordo com a diretora da escola, Tatiani Qualho Ayachi, a instituição foi contemplada na premiação do Índice de Excelência Educacional 2024, por ter atingido a Meta Ouro da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Entre as 33 escolas estaduais da Unidade Regional de Ensino de Adamantina, apenas três alcançaram esse resultado. No grupo das escolas com Programa de Ensino Integral (PEI), a Fleurides foi a única premiada.

Além disso, a escola recebeu o Prêmio Destaque Super BI, ferramenta que reúne indicadores educacionais, como frequência dos alunos, participação em avaliações de larga escala e engajamento nas plataformas digitais de aprendizagem mantidas pela Secretaria da Educação.

“Conquistamos o reconhecimento Meta Ouro, pelos índices alcançados nas avaliações externas, e o Super BI, pelo cumprimento de metas nas plataformas educacionais do Estado”, comemorou a diretora Tatiani Ayachi, destacando o empenho de toda a equipe escolar.

Por Siga Mais

.