Judoca de Adamantina faz rifa para custear participação em competição interestadual em SC

O jovem judoca João Pedro Lima Ferreira da Silva, atleta da Associação de Judô de Adamantina, está promovendo uma rifa beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para viabilizar sua participação no Meeting Interestadual de Judô, que acontecerá entre os dias 8 e 11 de novembro, em Blumenau (SC).

A mobilização busca apoiar o atleta, que recentemente conquistou o vice-campeonato na seletiva paulista, resultado que lhe garantiu o direito de representar a Federação Paulista de Judô na competição nacional. O torneio reúne os melhores judocas das regiões Sul e Sudeste do país e é considerado uma das etapas mais importantes do calendário da modalidade.

Como colaborar

Cada número da rifa custa R$ 10. O sorteio ocorrerá assim que todos os números forem vendidos. Os interessados em contribuir podem adquirir seus números diretamente com João Pedro, pelo Pix (18) 99130-2905, ou com sua mãe, Ana Paula, pelo telefone (18) 99746-7611.

O atleta agradece o apoio recebido da Prefeitura de Adamantina e da Secretaria Municipal de Esportes, que o acompanharam durante a seletiva estadual, e reforça a importância da colaboração da comunidade para tornar possível sua viagem.

Desempenho recente

Nos dias 24 e 25 de outubro, João Pedro conquistou a medalha de bronze na fase final do Campeonato Paulista de Judô – Divisão Aspirante, disputada em São Bernardo do Campo.

Representando a Associação de Judô de Adamantina e sob o comando do Sensei Antônio Afonso Kazu, o atleta ficou em 3º lugar na Classe Cadete, Categoria Pesado, em um evento que reuniu cerca de 1.700 atletas de mais de 270 academias paulistas.

Com esse resultado, João Pedro se consolida entre os principais judocas de sua categoria no Estado de São Paulo, e agora busca apoio para representar Adamantina e a Federação Paulista de Judô em mais um importante desafio nacional.

Por Siga Mais – Foto: Acervo Pessoal

