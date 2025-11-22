Veículo colide em poste, derruba estrutura e afeta fornecimento de energia em Adamantina

A colisão de um veículo contra um poste em Adamantina, na noite desta sexta-feira (21), deixou cerca de 2,5 mil clientes sem energia elétrica. A ocorrência foi informada à imprensa na manhã deste sábado (22).

De acordo com a concessionária, as equipes foram acionadas às 22h35 para atender a ocorrência na Rua Guerino Dorigo, nas proximidades da Estância Dorigo, via que margeia a rodovia vicinal. “Com o impacto da batida, houve a queda do poste, rompimento de cabos e cerca de 2,5 mil clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido”, informou a empresa.

Seguindo os protocolos técnicos e de segurança, os profissionais da Energisa atuaram nos procedimentos para restabelecimento da energia e, em aproximadamente 30 minutos, 95% dos clientes já estavam com o serviço normalizado.

Ainda segundo a concessionária, a equipe trabalhou na troca do poste e nos demais reparos, e o abastecimento foi totalmente restabelecido no início da madrugada deste sábado.

No comunicado, a Energisa também reforça os riscos em acidentes envolvendo postes. “Um dos mais graves é o risco de choque elétrico, especialmente quando há queda da estrutura sobre o veículo ou rompimento de cabos. Nessas situações, os ocupantes não devem sair do veículo, e quem estiver passando pelo local não deve se aproximar em hipótese alguma. Ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193) e para a Energisa (0800 70 10 326) para que as equipes possam atuar com segurança”, orienta.

Por Siga Mais

.