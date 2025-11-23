Homem é preso com drogas e simulacro de arma em Adamantina

A Polícia Militar realizou, na noite deste sábado, uma operação no bairro Parque do Sol que resultou na prisão de um indivíduo já conhecido nos meios policiais por denúncias de tráfico. A abordagem ocorreu na Rua Bonfim, quando o suspeito circulava de bicicleta. Durante a revista, os militares encontraram uma balança de precisão e uma porção de cocaína.

Segundo a PM, o detido indicou que em sua residência havia mais drogas e materiais utilizados no fracionamento. A equipe seguiu até o local, onde, com o acompanhamento da esposa do suspeito, localizou um simulacro de arma de fogo, R$ 700 em notas de cem reais, porções adicionais de cocaína e embalagens usadas para acondicionamento do entorpecente.

Conforme a PM, o suspeito ainda revelou que escondia droga numa área de mata próxima à Rua José Urbano Luize. No ponto indicado, os policiais localizaram quantidade significativa de maconha enterrada no solo.

Diante das evidências, o indivíduo recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça. No total, foram apreendidos cocaína, maconha, um simulacro de pistola, dinheiro, balança de precisão e um telefone celular.