Piloto adamantinense Lurrique Ferrari morre após acidente durante apresentação no Beto Carrero World

O piloto de Adamantina, Lurrique Ferrari, perdeu a vida na tarde deste domingo (23) depois de sofrer um grave acidente enquanto participava de uma apresentação no parque Beto Carrero World, em Penha (SC). Ele fazia parte da equipe responsável pelo espetáculo de acrobacias Hot Wheels Epic Show.

Durante uma das ações do show, Lurrique acabou perdendo o controle da moto e atingiu com força uma das rampas da pista, dentro da arena. O acidente ocorreu diante do público, que ficou visivelmente abalado. A queda foi filmada por espectadores e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Os bombeiros do próprio parque prestaram os primeiros socorros ainda no local. O piloto foi encaminhado a um hospital da região e submetido a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

Em comunicado oficial, o Beto Carrero World expressou profundo pesar pela morte de Lurrique Ferrari. A administração do parque ressaltou que o piloto recebeu atendimento imediato e foi levado ao hospital de referência assim que possível.

“Ao enfrentarmos este momento de dor imensa, estendemos nossa solidariedade e nossos sentimentos à família, amigos e colegas de equipa. Lurrique era reconhecido pelo talento, dedicação e paixão pelo que fazia, e deixará saudades em todos que o acompanharam ao longo da carreira. O parque está a oferecer apoio à família e já deu início aos procedimentos internos para apurar as circunstâncias do acidente”, diz a nota.

Nota oficial do Beto Carrero World – íntegra

O Beto Carrero World comunica, com grande tristeza, o falecimento do piloto Lurrique Ferrari.

Após o acidente durante a apresentação deste domingo, Lurrique recebeu assistência imediata da equipa de bombeiros do parque e foi encaminhado ao hospital de referência, onde passou por um procedimento cirúrgico.

Neste momento de profunda dor, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipa. Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão pelo trabalho, deixando saudades em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele.

O parque está a prestar apoio à família e iniciou seus protocolos internos para investigar as causas do acidente.

Por: Redação