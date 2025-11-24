Morador de Adamantina recebe as chaves do Fiat Mobi em campanha da Cocipa

O caldeireiro Giseldo Regis Setorio, morador na Vila Industrial, em Adamantina, recebeu neste sábado (22) as chaves do automóvel Fiat Mobi zero quilômetro, conquistado no terceiro sorteio da Campanha Hiper Cliente Feliz, da Cocipa (Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista). O sorteio foi realizado no dia 8 de novembro, em Inúbia Paulista, em comemoração aos 64 anos da Cooperativa. A entrega das chaves foi feita pelo gerente comercial da Cocipa, Márcio Cavalaro.

Giseldo estava na loja, com a esposa e netas, quando sua mulher ouviu o nome pelo serviço de som, na transmissão do sorteio. Rapidamente ele foi ao local onde a ação era realizada, se apresentou e celebrou a conquista. O cupom com o qual concorreu foi obtido ao abastecer seu automóvel no Auto Posto Cocipa, em Adamantina.

O automóvel é avaliado em R$ 65 mil. Veja a relação completa de todos os ganhadores:

Como é tradição, e destacando a transparência da ação promocional, os sorteios deste sábado aconteceram às 10h na Hiper Cocipa, com transmissão ao vivo pelos seus canais nas redes sociais e ampla cobertura da imprensa regional. O público também acompanhou no local.

Na primeira rodada da Campanha, realizada na véspera do Dia das Mães, foram sorteados 10 vales-compras no valor de R$ 500 cada, um celular iPhone 16 128GB e uma TV LG 60 polegadas.

Já a segunda rodada foi realizada na véspera do Dia dos Pais, quando foram sorteados 10 vales-compras no valor de R$ 500 cada, uma geladeira Electrolux Side by Side Efficient 435 L e um celular iPhone 16 128GB.

Como participar

Conforme o regulamento, é emitido um cupom para compras acima de R$ 200 na loja Hiper Cocipa em Inúbia Paulista, e um cupom para compras acima de R$ 50 nos auto postos Cocipa em Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz, Adamantina e Lucélia. Não é permitido acúmulo de cupom fiscal para troca com cupom de sorteio.

A campanha é dirigida para cooperados. Ao todo, vai distribuir R$ 176.902,16 em prêmios.

Mais um carro dia 20 de dezembro

A Campanha segue até o final do ano com dois novos sorteios. O último será dia 20 de dezembro, onde concorrem todos os cupons emitidos desde o início da campanha. Nessa última rodada serão sorteados 15 vales-compras no valor de R$ 500 cada, um celular iPhone 16 128GB e mais um automóvel Fiat Mobi 0km.

Todos os sorteios ocorrem na loja Hiper Cocipa em Inúbia Paulista, sempre às 10h, abertos ao público e com transmissão ao vivo pelos seus canais de redes sociais.

Por Siga Mais – Foto: Reproducao/Cocipa

.