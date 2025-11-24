Adamantinense palestrará no lançamento do projeto ‘Sesc em Percurso: Gestão Cultural’, em Presidente Prudente

O Sesc Thermas de Presidente Prudente lançará, no próximo dia 27, o projeto ‘Sesc em Percurso: Gestão Cultural’, um programa de formação voltado a políticas culturais, gestão da cultura, patrimônio e leis de incentivo. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a atuação de profissionais e agentes culturais em diferentes regiões do Estado, estimulando o diálogo, a articulação e a formação de redes que ampliem o acesso às políticas públicas de cultura.

As ações do projeto serão desenvolvidas por meio de cursos, oficinas e debates envolvendo gestores públicos e privados, produtores culturais e pesquisadores da área. A proposta busca promover a troca de metodologias e práticas que contribuam para o aprimoramento da gestão cultural nos territórios, sempre considerando as características e necessidades de cada cidade.

Entre os destaques da abertura está a participação da adamantinense Meire Cunha, multiprofissional e ativista reconhecida pelo trabalho de pesquisa, difusão e valorização da cultura afrodiaspórica, africana e afro-brasileira. Também idealizou a Associação Gangazumba de Cultura Negra – criada inicialmente como um coletivo e oficializada como associação em 2022 – e foi uma das fundadoras da Casa Afro de Adamantina. Em 2024, foi agraciada com o prêmio Ruth de Souza, importante reconhecimento nacional.

Para Meire, o novo projeto do Sesc representa um avanço significativo para o fortalecimento da cultura na região. “O Sesc inicia um projeto importante para o desenvolvimento do cenário multicultural na região. Nossa contribuição será com a experiência técnica em trabalhos com cultura, que é uma linguagem transversal. A criação de redes culturais é urgente em nosso país, e em nossa região não é diferente. Precisamos ampliar os horizontes e reconhecer a cultura onde quer que ela esteja e de todas as formas que se manifesta”, destacou.

O evento também contará com a presença do adamantinense Sérgio Vanderlei, conselheiro do Sesc São Paulo, que reforça a representatividade regional no lançamento.

“É uma satisfação ver profissionais de nossa cidade contribuindo para um projeto dessa relevância. Adamantina é um polo de iniciativas culturais e formativas, e a presença da Meire reforça essa representatividade. O ‘Sesc em Percurso’ é uma oportunidade para fortalecer ainda mais essa trajetória e ampliar o impacto no desenvolvimento cultural regional”, afirmou.

O lançamento ocorrerá na área de convivência do Sesc Thermas de Presidente Prudente.

Por Impacto Noticias

