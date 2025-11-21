Neste sábado tem Torneio de Futebol de Campo no ATC

Na tarde deste sábado (22) o ATC (Adamantina Tênis Clube) realiza um Torneio de Futebol de Campo com a participação de 6 equipes, formadas pelos seus sócios e convidados.

Com certa dose de nostalgia e uma forma de prestar homenagem, os times levarão os nomes das grandes equipes AEVA, Laís, CAMDA, M2, Dirami e Bibi’s, que foram campeãs e fizeram história nas tradicionais Copas ATC, quando jogavam atletas de renome no cenário municipal e estadual.

O Torneio terá início às 14h e ocorre no campão. Os times campeão, vice, melhor goleiro e artilheiro serão premiados.

O presidente Sergio Maia junto com a diretoria do clube e alguns sócios buscam com esse evento incentivar e apoiar o futebol, assim como outros esportes, oferecendo uma ótima estrutura física. “Agradecemos a todos os nossos sócios e ao pessoal praticante do futebol aos sábados à tarde que marcam presença contínua no ATC. Vocês todos são importantes e fortalecem nosso clube”, destaca Maia.

Por Ricardo Bispo

