Copa Inter Municipal Vovózão de Futebol Médio teve duelos equilibrados em Adamantina

Duelos equilibrados marcaram a quarta rodada da 2ª Copa Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio na quinta-feira (20) no campo da ADPM (Associação Desportiva da Polícia Militar de Adamantina).
Destaque para as equipes do ABC FC, Pracinha FC, Parapuã e Parque Iguaçu FC que saíram vencedores.
ABC DE LUCÉLIA
O ABC FC Lucélia/ NM Instalações Elétricas, com o gol de Leandro Machado derrotou por 1 a 0 a equipe do Rinópolis FC. Com o resultado positivo os luceliense subiram para a segunda colocação.
PRACINHA FC
O Pracinha FC obteve um resultado importante ao vencer por 2 a 0 a CME de Osvaldo Cruz. Os inubiense Hirô e Pica Pau fizeram os gols da equipe.
PARAPUÃ FC
O Parapuã FC conseguiu sua primeira vitória na competição ao derrotar por 1a 0 a equipe de Flórida Paulista FC. Carrapicho fez o gol da vitória.
PARQUE IGUAÇU FC
No clássico adamantinense envolvendo o líder San Remo EC Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Zé Valente/Itamar Eletrecista/ Paulão Construtor e o Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/ FS Telecomunicação foi um jogo bastante disputado. Porém quem levou a melhor foi o Parque Iguaçu FC, com dois gols marcados por Alessandro Bechara e venceu por 2 a 1. Rogério marcou para o San Remo EC.
ARBITRAGEM
Givaldo, Da Ponte e Márcio
CLASSIFICAÇÃO
-Parque Iguaçu – 12
-ABC – 12
-San Remo – 12
-Rinópolis – 7
-Parapuã – 5
-Osvaldo Cruz – 4
-Flórida Paulista – 3
-Pracinha – 3
-ORGANIZAÇÃO / ARBITRAGEM
Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.
COORDENAÇÃO
Júlio José Moreno
Por: Jair Kbça