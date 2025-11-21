Batida entre carro e moto deixa três mortos em rodovia

Três pessoas morreram e outra ficou ferida após uma batida entre carro e moto na altura do quilômetro 100 da rodovia Tenente Celestino Américo (SP-79), em Votorantim (SP), na noite de quarta-feira (19).
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do veículo relatou que cruzava a rodovia para acessar um bairro quando uma moto que vinha pelo sentido oposto bateu contra a lateral do carro.
Segundo apurado pela TV TEM, duas mulheres e um homem morreram. Entre as vítimas está Silvana Rodrigues, de 51 anos, que estava no carro, Aléxia de Camargo Queiroz, de 20 anos, e Gabriel Oliveira Almeida Silva, de 25, que estavam na moto.
O g1 apurou que o marido de Silvana, Edson Gomes Pereira, foi socorrido com ferimentos moderados e passou por cirurgia no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS).
Equipes de resgate foram acionadas para o local, e a operação da concessionária que administra o trecho orientou o tráfego. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros também foram acionados.
A pista chegou a ser completamente interditada para que a perícia fosse feita, e foi liberada pouco tempo depois. Não houve registro de congestionamento ou lentidão.
Velórios e sepultamentos
O corpo de Aléxia será velado na Funerária Lemes, em Piedade (SP), na tarde desta quinta-feira (20). O enterro está previsto para as 10h de sexta-feira (21), no cemitério municipal da cidade. Ela deixa um filho.
Silvana Rodrigues será velada no Jardim Simus, em Sorocaba (SP). O sepultamento será na sexta-feira (21), no Cemitério Santo Antonio. Ela deixa sete filhos.
Gabriel Oliveia será sepultado em Votorantim, mas o sepultamento será no cemitério Jardim Eterno, em Piedade (SP), na tarde de sexta-feira. Ele deixa uma filha de um ano.
