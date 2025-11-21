Acidente mata motorista e deixa 2 pessoas gravemente feridas em rodovia no interior de SP

Um grave acidente envolvendo dois carros matou uma pessoa e deixou outras duas gravemente feridas na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Rio Claro (SP), na tarde desta quinta-feira (20). A vítima fatal é Eduardo José dos Santos, de 39 anos.
O acidente aconteceu por volta de 15h20 no km 67. As circunstâncias ainda não foram divulgadas, mas um Ecosport e um Polo bateram de frente.
O motorista do Ecosport morreu no local. Um passageiro do Ecosport e o motorista do Polo foram socorridos em estado grave para um hospital da região. As identidades dos feridos não foram divulgadas.
A Polícia Rodoviária, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e bombeiros estão no local. O trecho foi interditado e ficou no sistema “Pare e Siga” até 16h07.
Depois, o fluxo sentido leste fluiu pela faixa adicional e sentido oeste pela faixa de rolamento leste.
Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: CCI Artesp