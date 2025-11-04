Três pessoas morrem em colisão entre dois carros em rodovia de MS

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros no km 85 da MS-164, próximo ao distrito de Itamaraty, em Ponta Porã (MS), na manhã desta segunda-feira (3).
Entre as vítimas estão duas mulheres, de 25 e 69 anos, e um homem de 25 anos, que não tiveram a identidade divulgada. Um outro homem ficou ferido.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), um dos veículos, que transportava dois homens, seguia de Ponta Porã em direção a Itamaraty e tentou realizar uma ultrapassagem na rodovia.
Durante a manobra, colidiu frontalmente com outro carro que vinha no sentido contrário, de Itamaraty para Ponta Porã, com duas mulheres a bordo. Com o impacto, as duas mulheres e o condutor do primeiro veículo morreram no local. O passageiro sofreu ferimentos leves e foi socorrido para atendimento médico.
A PMR, a perícia e a Polícia Civil atenderam à ocorrência. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.
Por Nadine Lopes, g1 MS – Foto: PMR