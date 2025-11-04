Close Menu
Geral

Três pessoas morrem em colisão entre dois carros em rodovia de MS

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros no km 85 da MS-164, próximo ao distrito de Itamaraty, em Ponta Porã (MS), na manhã desta segunda-feira (3).

Entre as vítimas estão duas mulheres, de 25 e 69 anos, e um homem de 25 anos, que não tiveram a identidade divulgada. Um outro homem ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), um dos veículos, que transportava dois homens, seguia de Ponta Porã em direção a Itamaraty e tentou realizar uma ultrapassagem na rodovia.

Durante a manobra, colidiu frontalmente com outro carro que vinha no sentido contrário, de Itamaraty para Ponta Porã, com duas mulheres a bordo. Com o impacto, as duas mulheres e o condutor do primeiro veículo morreram no local. O passageiro sofreu ferimentos leves e foi socorrido para atendimento médico.

A PMR, a perícia e a Polícia Civil atenderam à ocorrência. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.

Por Nadine Lopes, g1 MS – Foto: PMR

Share.