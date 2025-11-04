Casal, mulher e criança morrem após motorista perder controle da direção e bater em caminhonete

Um casal, uma mulher e uma criança, que estavam no mesmo carro, morreram após o motorista perder o controle e bater de frente contra uma caminhonete na Rodovia dos Barrageiros (SP-595) em Itapura (SP) no domingo (2).
Segundo o boletim e ocorrência, o carro ficou completamente destruído. Ewerton Cesar Dias Alves, de 33 anos, a esposa dele, Gabriela Fernandes Ribeiro da Silva, de 29, o filho dele, José Henrique Alves da Silva, de seis, e Leticia Garcete Benites, de 25, morreram no local.
Na caminhonete, estavam um casal, de 50 anos, e a filha deles, de 14. O motorista do veículo fez o teste de bafômetro, que deu negativo. Eles foram encaminhados para um hospital de Ilha Solteira (SP) e já receberam alta.
As causas do acidente são desconhecidas. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor.
