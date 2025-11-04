Colisão frontal deixa feridos na BR-153

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Ocauçu (SP), na manhã desta segunda-feira (3).
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, dois veículos bateram de frente. Um deles ficou praticamente todo destruído.
O tráfego chegou a operar em sistema Pare e Siga para atendimento da ocorrência, mas já foi liberado.
A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária responsável pela via estiveram no local e as causas do acidente serão investigadas.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Polícia Rodoviária Federal/ Divulgação