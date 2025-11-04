Acidente envolvendo um carro, quatro carretas e carga explosiva mata caminhoneiro na BR-476, no Paraná

Um caminhoneiro de 60 anos de idade morreu na noite desta segunda-feira (3) em um acidente entre quatro carretas e um carro na BR-476 em Paulo Frontin, no sul do Paraná.
O homem estava dirigindo um veículo carregado com botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) – o gás de cozinha – e tombou em um barranco à beira da rodovia. O corpo ficou preso às ferragens, e ele não resistiu aos ferimentos.
Outro caminhoneiro, que transportava erva-mate e tombou na pista, ficou com ferimentos moderados e foi levado a um hospital. Os ocupantes dos outros veículos saíram ilesos do acidente.
O acidente aconteceu por volta das 20h15 no km 315, no local conhecido como “Curvas do Limoeiro”. O trecho fica entre União da Vitória e São Mateus do Sul e é chamado de ‘rodovia da morte’ por moradores da região devido à recorrência de acidentes graves.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta carregada com erva-mate em um container estava em alta velocidade e se perdeu em uma curva, atingindo a carreta carregada de botijões.
“Logo após o ocorrido, outro caminhão que seguia no mesmo sentido da carreta com erva-mate fez uma manobra saindo da pista para não atingi-la, e mais um caminhão colidiu com o container”, explica a polícia.
Devido aos impactos das batidas, a carga de erva-mate se espalhou na rodovia, os botijões de gás de cozinha caíram na pista e no barranco e houve vazamento de combustível.
Os bombeiros fizeram a contenção do material explosivo e impediram a formação de um incêndio.
O trânsito foi bloqueado em ambos os sentidos para a limpeza, e liberado totalmente às 3h40, segundo a PRF.
Os nomes dos envolvidos não foram revelados.
Por Millena Sartori, g1 PR – Foto: Corpo de Bombeiros