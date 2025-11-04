Policiais civis ficam feridos após viatura atingir carreta e ser arrastada por ela, no Paraná

Dois policiais civis ficaram feridos após a viatura em que estavam atingir uma carreta. Acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (4), em Coronel Vivida, no sudoeste do estado.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a viatura atingiu a lateral da carreta no cruzamento das ruas Clevelândia e Major Estevão Ribeiro do Nascimento. Em seguida, a carreta ficou em um formato de L e arrastou a viatura por alguns metros.
A caminhonete da polícia ficou prensada no meio fio em frente a um prédio. As portas de vidro do imóvel ficaram estilhaçadas.
O bombeiros explicaram que foi preciso cerrar o teto e arrancar as portas da caminhonete para retirar os policiais.
O agente, de 32 anos, que dirigia a viatura, teve fraturas nas pernas, braços e costelas. Ele foi levado em estado grave para um hospital em Pato Branco, na mesma região.
Outro policial, de 29 anos, também ficou ferido e foi encaminhado uma Unidade de Pronto Atendimento de Coronel Vivida.
Por Michelli Arenza, g1 PR e RPC Foz do Iguaçu – Foto: Leoni Antônio/ PB Urgente