FAI se destaca no Guia da Faculdade Estadão 2025 com 20 cursos estrelados

O Centro Universitário de Adamantina celebra um importante reconhecimento de sua qualidade acadêmica no Guia da Faculdade 2025, promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo (Estadão) em parceria com a startup educacional Quero Educação. A instituição teve 20 cursos de graduação avaliados positivamente, consolidando sua posição de excelência no ensino superior da região.

O destaque desta edição foi para os cursos de Pedagogia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e Cosmética e Fisioterapia, que alcançaram a nota de 4 estrelas. Esta pontuação atesta a qualidade do projeto pedagógico, a excelência do corpo docente e a boa infraestrutura oferecida aos alunos.

Além dos cursos com nota 4, a FAI obteve outras 16 graduações sendo reconhecidas com 3 estrelas pela avaliação. O resultado totaliza 20 cursos “estrelados” e reforça o compromisso da instituição com a qualidade do ensino ofertado.

“Receber este reconhecimento do Guia da Faculdade Estadão é um orgulho para toda a comunidade acadêmica”, afirma Simone Leite Andrade, coordenadora pedagógica da FAI. “As 4 estrelas em Pedagogia, ADS, Estética e Fisioterapia, somadas aos nossos 16 cursos com 3 estrelas, são o reflexo direto do trabalho sério e dedicado de nossos professores, coordenadores e colaboradores, e do empenho de nossos alunos. Isso nos motiva a continuar investindo em uma formação de excelência, que transforma vidas e impulsiona o desenvolvimento regional”, complementa.

Sobre o Guia da Faculdade

Considerada uma das mais abrangentes avaliações do ensino superior brasileiro, o Guia da Faculdade nasceu de uma parceria firmada no final de 2018 entre o Estadão e a Quero Educação.

Para a edição de 2025, a metodologia analisou 22.198 graduações em todo o país, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. O processo de avaliação é robusto e conta com a participação de milhares de professores universitários que atuam como avaliadores, atribuindo notas para a qualidade do projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura de cada curso.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

