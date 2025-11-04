Câmara aprova por 5 a 3 projeto de reorganização de cargos na Prefeitura

A segunda votação do Projeto de Lei Complementar nº 014/2025, que propõe uma série de mudanças na estrutura administrativa da Prefeitura de Adamantina, ocorreu na sessão ordinária da Câmara Municipal de Adamantina, realizada nesta segunda-feira (3).

O projeto, que havia sido aprovado na primeira votação por 5 a 4, dividiu opiniões nas últimas semanas. Os defensores da proposta argumentaram que as alterações trarão mais eficiência à administração pública. Já os contrários sustentaram que a medida beneficia apenas parte dos servidores, sem contemplar todo o funcionalismo municipal.

A proposta prevê mudanças de nomenclaturas, extinção e criação de cargos comissionados, além da redefinição de atribuições em diversas funções do quadro funcional.



Com a mudança de voto do vereador Cid Santos, a segunda votação realizada na sessão de ontem ocorreu de forma mais tranquila, sem necessidade de desempate, como na primeira apreciação. Votaram a favor do projeto os vereadores Hélio Santos, Rogério Sacoman, Meire Alves, Aguinaldo Galvão e Cid Santos. Desta forma sendo aprovado por 5 votos favoráveis. Os três votos contrários foram dos vereadores Daniel Fabri, Gabi Calil e Martinha.



PRESENÇA DE SINDICATO E SECRETÁRIOS

A sessão contou com a presença de representantes dos dois lados do debate, entre eles o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região de Adamantina, Nivaldo Martins do Nascimento, contrário ao projeto, e os secretários de Gabinete (Wilson Alcântara), Administração (Evandro Pereira de Souza), Saúde (Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti), Assuntos Jurídicos (Juliana Kenei Amadio Silva Bressan), Desenvolvimento Econômico (Carlos Alberto Gomes Barbosa), Finanças (Paula Andréia Valése), Obras e Serviços (Éder Bonfain) e Planejamento e Desenvolvimento (André Ricardo Ricci Júnior), favoráveis à proposta.

