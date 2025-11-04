Fundo Social de Solidariedade promove Campanha do Alimento

Durante todo o dia, voluntários percorrerão todos os bairros da cidade para recolher alimentos não perecíveis que serão destinados às entidades que atuam no município.

A iniciativa conta com a parceria do Lar Cristão; Ave Cristo; Nossa Senhora de Fátima; Casa da Sopa; Lar dos Velhos; Vicentinos; Pão Santo Antônio; Arca; Pai Nosso Lar; Iama; Casa do Garoto; Santa Casa; Tiro de Guerra; Rotary; Interact; OAB; Camda; Pastoral da Criança e Capela do Perpétuo Socorro do Jardim Brasil e Rotaract

A Campanha do Alimento ainda conta com o apoio dos supermercados: Mituo; Sete; Suzano; Real e Godoy e das panificadoras Pães e Cia e Via Sabor.