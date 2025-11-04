Close Menu
Fundo Social de Solidariedade promove Campanha do Alimento

Sábado (8), acontecerá mais uma edição da Campanha do Alimento, promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade.

Durante todo o dia, voluntários percorrerão todos os bairros da cidade para recolher alimentos não perecíveis que serão destinados às entidades que atuam no município.

A iniciativa conta com a parceria do Lar Cristão; Ave Cristo; Nossa Senhora de Fátima; Casa da Sopa; Lar dos Velhos; Vicentinos; Pão Santo Antônio; Arca; Pai Nosso Lar; Iama; Casa do Garoto; Santa Casa; Tiro de Guerra; Rotary; Interact; OAB; Camda; Pastoral da Criança e Capela do Perpétuo Socorro do Jardim Brasil e Rotaract

A Campanha do Alimento ainda conta com o apoio dos supermercados: Mituo; Sete; Suzano; Real e Godoy e das panificadoras Pães e Cia e Via Sabor.

Além disso, aqueles que desejarem podem entregar sua doação em um dos pontos fixos que são: Tiro de Guerra, OAB, Camda e Fundo Social.
 
Mais informações sobre a iniciativa podem ser obtidas no Fundo Social de Solidariedade pelo telefone (18) 3522-1472.

Jornalista Natacha Dominato – Foto: Ilustrativa 
