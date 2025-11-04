Fundo Social de Solidariedade promove Campanha do Alimento

Durante todo o dia, voluntários percorrerão todos os bairros da cidade para recolher alimentos não perecíveis que serão destinados às entidades que atuam no município.
A iniciativa conta com a parceria do Lar Cristão; Ave Cristo; Nossa Senhora de Fátima; Casa da Sopa; Lar dos Velhos; Vicentinos; Pão Santo Antônio; Arca; Pai Nosso Lar; Iama; Casa do Garoto; Santa Casa; Tiro de Guerra; Rotary; Interact; OAB; Camda; Pastoral da Criança e Capela do Perpétuo Socorro do Jardim Brasil e Rotaract
A Campanha do Alimento ainda conta com o apoio dos supermercados: Mituo; Sete; Suzano; Real e Godoy e das panificadoras Pães e Cia e Via Sabor.
Além disso, aqueles que desejarem podem entregar sua doação em um dos pontos fixos que são: Tiro de Guerra, OAB, Camda e Fundo Social.
Mais informações sobre a iniciativa podem ser obtidas no Fundo Social de Solidariedade pelo telefone (18) 3522-1472.