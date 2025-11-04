EMEFs Eurico Leite de Morais e Navarro de Andrade conquistam Prêmio Escola Ouro 2024

A EMEF Eurico Leite obteve 7,47 e a EMEF Navarro de Andrade 7,29 e ambas ultrapassaram a meta proposta no Índice de Excelência Educacional.

Conforme a resolução da SEDUC/SP, para que a escola recebesse o Prêmio Excelência Educacional, precisariam ser atendidos os requisitos: I – apresentar resultados de alfabetização no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) iguais ou superiores às metas designadas, conforme níveis de proficiência mensurados pelo Índice de Excelência Educacional (IEE); II – alcançar evolução positiva no Índice de Excelência Educacional (IEE), considerando o desempenho no 2º e 5º anos do Ensino Fundamental em relação aos anos anteriores; III – assegurar a participação mínima de 80% dos estudantes matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental regular na avaliação do SARESP. IV – Observar critérios de equidade na definição de metas, levando em conta: a) Complexidade da unidade escolar, considerando o número de matrículas; b) Grau de vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes; c) Histórico de desempenho da escola no SARESP; d) Regime de funcionamento da unidade escolar (parcial ou integral).

Como premiação, ainda segundo a resolução da Seduc, cada unidade receberá R$ 100,00 por estudante matriculado e os recursos deverão ser utilizados exclusivamente para ações de melhoria das condições escolares e dos resultados de aprendizagem.

“Parabenizamos com muito orgulho todos os professores, equipes escolares e alunos pelo empenho e dedicação que tornaram essa conquista possível. Nosso agradecimento também à gestão anterior, que contribuiu com compromisso e trabalho para alcançar esse resultado tão significativo”, afirma Beth Meirelles, secretária de educação de Adamantina.