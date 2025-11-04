Casa Afro de Adamantina promove diversas atividades durante o mês de novembro

Durante todo o mês de novembro, Adamantina terá a realização do “Blackout Casa Afro”. A programação é alusiva ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Abrindo as atividades, de 6 a 13 de novembro, a Casa Afro recebe uma exposição de obras de artistas locais e, ainda, os desenhos dos participantes do 2º concurso de desenho promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo.

No dia 8 de novembro, a partir das 19h no anfiteatro Fernando Paloni, será realizado um intercâmbio virtual com Moçambique, país africano. A ação é de idealização do Clube de Desbravadores Colmeia em Ação. Já no dia 14 de novembro, a partir das 19h será realizado o evento que intitula a programação “Blackout Casa Afro”. Na oportunidade, será anunciado o ganhador do 2º concurso de desenho, os três primeiros colocados do concurso farão um grafite profissional e educativo. A programação para o dia ainda traz a realização da roda de conversa intitulada de “Negritudes Brasileiras”. Na oportunidade, os escritores do Projeto Crônicas de Ganga compartilharão como foi a criação das crônicas que estão escrevendo de idealização da OSC Gangazumba de Cultura Negra.

Além disso, haverá uma apresentação de Capoeira com fogo (pirogafia) com renomado Mestre Lobisomem (Gilmar dos Santos) que atravessou as fronteiras através da capoeira conhecendo China, Armênia, Rússia, Taiwan, África, Turquia. E encerrando ainda será realizada a 3º Batalha de Rimas na Casa Afro sob a organização do Tio Will MC.

Nos dias 18 e 19 no período da manhã serão contadas histórias africanas para os alunos da rede municipal de ensino, escolas podem agendar através do celular da Casa Afro (18) 99146-9549 Fechando o mês serão realizadas duas rodas de capoeira. A primeira acontecerá no dia 23 de novembro com o projeto “Vem Brincar mais Eu” na roda da Estação Recreio a partir das 9h da manhã e no dia 28 de novembro o grupo Estrela da Barra também fará uma roda de capoeira também na Estação Recreio a partir das 19h.

Jornalista Natacha Dominato

