Oficina gratuita de fotografia será realizada em Adamantina na próxima semana

Na próxima terça-feira (11), Adamantina receberá a fotógrafa Melissa Szymanski para uma oficina gratuita de fotografia, intitulada “Enquadramento e Composição Fotográfica – Desobedecendo às Regras”.

O evento ocorrerá a partir das 18h no Anfiteatro Fernando Paloni e terá a duração de 4 horas, oferecendo uma oportunidade para aprimorar o olhar fotográfico e explorar novas perspectivas sobre a arte da fotografia. A oficina é destinada a um público a partir dos 15 anos e terá um total de 20 vagas disponíveis.

A proposta é apresentar aos participantes alternativas criativas na escolha do enquadramento e da composição fotográfica, indo além das regras tradicionais e convencionais que regem o campo da fotografia.

Sob a orientação de Melissa Szymanski, os alunos serão incentivados a “desobedecer às regras”, com foco no desenvolvimento de uma visão fotográfica mais autoral e única.

Essa oficina não é uma introdução à fotografia, mas sim um módulo de continuidade à Oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica para Iniciantes, oferecida em 2024.

Dessa forma, o conteúdo será uma evolução do aprendizado anterior, trazendo novos desafios e técnicas para os alunos. A proposta será, então, discutir e analisar exemplos fotográficos, contrapondo as referências clássicas, de forma que os participantes possam explorar diferentes possibilidades para criar imagens de impacto.

Além de ampliar o repertório dos fotógrafos amadores e profissionais, a oficina visa dar aos participantes dois caminhos possíveis na construção de uma fotografia mais autêntica e expressiva, respeitando as possibilidades de experimentação e, ao mesmo tempo, desafiando as limitações que as normas fotográficas muitas vezes impõem.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Biblioteca Municipal Jurema Citeli, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e, sábado das 8h às 12h, ou, ainda, por meio do número (18) 3522-4299.