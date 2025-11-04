Motorista morre após carro ser partido ao meio em acidente na BR-376

Reinaldo Aparecido Veiga, de 47 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (3) após colidir o carro que dirigia de frente com uma carreta, na BR-376, entre Ivinhema e Nova Andradina (MS).
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Reinaldo era morador de Ivinhema e conduzia uma picape no momento do acidente. O impacto destruiu completamente o veículo.
O motorista morreu no local e ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar a retirada do corpo.
A carreta saiu da pista e parou na vegetação às margens da rodovia. O condutor não teve ferimentos graves. A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para investigar as causas do acidente.
O corpo da vítima permanece na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Ivinhema e deve ser liberado nesta segunda-feira para o Instituto Médico Legal de Nova Andradina.
Por Nadine Lopes, Antonio Bispo, g1 MS e TV Morena – Foto: Corpo de Bombeiros