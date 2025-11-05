Externato Madre Clélia Merloni, fevereiro de 1951. Atual ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente No centro o Sr. Jamil de Lima responsável pela construção do primeiro Colégio Madre Clélia e conseguiu a vinda das irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus.

No dia 15 de janeiro de 1951, chegavam em Adamantina, Irmã Imaculada Gulin acompanhada das Apóstolas: Irmã Clemens Brandão, Irmã Leonísia Scrocoro e Irmã Anna Festa, sendo estas as pioneiras da nova Missão Educacional. Em fevereiro do mesmo ano iniciaram-se as aulas do Curso Primário, em regime de externato feminino, com aproximadamente 130 alunas.

Por João Carlos Rodrigues – Autor dos Livros Reviver Adamantina I e II