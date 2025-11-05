Banheiros a serem construídos no Pioneiros terão 112 metros quadrados e investimento de R$ 357 mil

Após anunciar a assinatura do convênio entre a Prefeitura de Adamantina e o Governo do Estado para a construção dos tão cobrados banheiros públicos no Parque dos Pioneiros, viabilizada com a liberação de R$ 200 mil por meio de emenda da deputada federal Valeria Bolsonaro, a Administração Municipal informou que acrescentará contrapartida em recursos próprios no valor de R$ 157.947,14, o que totalizará o investimento de R$ 357.947,14.

Em vídeo postado nas redes sociais o prefeito José Tiveron lembrou que, além da verba encaminhada pela parlamentar, a conquista foi intermediada pela presidente da ADNAP (Associação Direita Nova Alta Paulista), Vilma Guelsi e reivindicada pela vereadora Meire Alves.

De acordo com o projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, os banheiros terão 112,50 metros quadrados de construção, com espaços masculino, feminino, acessível e fraldário.

“Trata-se de uma melhoria importante que vai garantir mais conforto, comodidade e acessibilidade para quem frequenta o local”, destacou Tiveron.

A construção dos sanitários é uma reivindicação antiga dos usuários do maior espaço de lazer, recreação, esporte e eventos da Cidade Joia. E resolverá uma pendência existente desde a inauguração da praça de alimentação, em junho de 2024, pela administração anterior.

Os banheiros serão construídos próximos da área gastronômica (quiosques) do Pioneiros.

Por Folha Regional Adamantina

