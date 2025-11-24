Três jogadores do Phoenix Adamantina são premiados na Copa AMNAP de Futsal

A equipe da Phoenix Adamantina foi determinada em quadra mostrando muita disposição nos jogos da Copa AMNAP de Futsal Categorias de Base, organizada pela Juda Materiais e Eventos Esportivos.

O time adamantinense sob o comando dos técnicos Pedro Capelo e Elvis Basílio teve a honra de ter três jogadores premiados da competição regional.

Os três jogadores que foram premiados na noite de quarta-feira (19), foram os seguintes:

-José Ricardo Haddad (Frog) – Melhor defesa / Sub 16 /Prata

-Gabriel Brandão (Batata) – Craque do Campeonato/ Sub 16 / Prata.

-Nikolas Torquato – Craque do Campeonato/ Sub 14 / Ouro.

Os treinadores premiados agradecem ao elenco de jogadores das equipes e o apoio importante da diretoria.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida e Fontes de Informações Elvis Basilio

