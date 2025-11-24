Finalistas da Copa SELAR Master de Futsal serão conhecidos na noite desta segunda-feira

Os finalistas da 1° edição da Copa SELAR Master Acima de 40 anos de Futsal de Adamantina será conhecido na noite desta segunda-feira (24).

Duas partidas pelas semifinais da competição adamantinense serão realizadas no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.

Na primeira partida às 19h30 o Arsenal FC/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú enfrenta o Pedalada Futsal/ Anderson Veiculos.

Na segunda partida às 20h30 o líder geral e invicto Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/ FS Telecomunicação enfrenta o Os Quaiados FC/ Comercial Aguapeí/ Itamar Eletrecista/ Alencar Encanador/ Marcos Construtor.

ARTILHEIRO

Claudemir Mir – 15 gols – Parque Iguaçu FC

DEFESA MENOS VAZADA

Parque Iguaçu FC

ORGANIZAÇÃO

SELAR (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina

Por: Jair Kbça

.