Com cortejo e homenagens, corpo do piloto Lurrique Ferrari é recebido em Adamantina

Foi recebido por volta das 14h em Adamantina o corpo do piloto Lurrique Ferrari, conhecido como “Boll”, que morreu ontem (23) após um acidente durante uma apresentação de manobras radicais no Parque Beto Carrero World, em Santa Catarina. Uma empresa funerária de Penha (SC) fez o traslado, em uma viagem iniciada por volta de 1h da madrugada de hoje.

Em Adamantina o corpo foi recebido no trevo principal da cidade, por familiares e amigos do piloto. Em seguida, um cortejo com motos e carros, acompanhado pela Polícia Militar (assista), seguiu o veículo fúnebre até a Funerária Flor de Lotus. Depois, o grupo se deslocou em cortejo ao Memorial Flor de Lotus, para o velório. O sepultamento está marcado para às 9h desta terça-feira (25), no Cemitério da Saudade.

Lurrique integrava a equipe do espetáculo de velocidade Hot Wheels Epic Show. Durante uma das manobras, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra uma das rampas do circuito, dentro da arena. O impacto ocorreu diante do público, que ficou em choque. A queda e a colisão foram registradas por espectadores e as imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais. O caso ganhou repercussão em todo o país.

O piloto recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, foi socorrido pela equipe de bombeiros do parque e encaminhado a um hospital da região. Ele passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota oficial neste domingo, o Beto Carrero World lamentou profundamente a morte de Lurrique Ferrari. O parque destacou que o motociclista foi prontamente atendido pela equipe de resgate interna e encaminhado ao hospital de referência, onde foi submetido ao procedimento cirúrgico.



“Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe. Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. O parque está prestando suporte à família e já iniciou seus protocolos internos para apuração das causas do acidente”, diz a nota.

Por: Siga Mais – Acácio Rocha



