Quem são as moradoras mortas em acidente com ônibus de turismo na Rodovia dos Bandeirantes

Tia e sobrinha, Ione Dias Reis, de 55 anos, e Sabrina Reis de Almeida morreram após acidente com caminhão na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura de Pirituba (SP) no último sábado (22). As vítimas estavam entre os mais de 40 passageiros do ônibus de turismo feridos na batida.