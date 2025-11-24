Quem são as moradoras mortas em acidente com ônibus de turismo na Rodovia dos Bandeirantes

Tia e sobrinha, Ione Dias Reis, de 55 anos, e Sabrina Reis de Almeida morreram após acidente com caminhão na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura de Pirituba (SP) no último sábado (22). As vítimas estavam entre os mais de 40 passageiros do ônibus de turismo feridos na batida.
Elas foram socorridas, ficaram internadas em hospitais na região de São Paulo, mas não resistiram aos ferimentos. As vítimas moravam na região de Piracicaba (SP), de onde o coletivo saiu com destino ao Guarujá.
Velórios e sepultamentos
Ione Dias Reis deixa três filhos, irmãos, cunhados, demais familiares e amigos. O sepultamento do corpo da vítima do acidente está marcado para as 16h desta segunda-feira (24) do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras (SP).
O velório do corpo de Sabrina Reis de Almeida ocorrerá na Sala 4 do Cemitério da Saudade, em Piracicaba (SP), das 7h30 às 13h30 nesta terça-feira (25). O sepultamento está previsto para às 13h30 do mesmo dia.
O corpo de Sabrina está no Instituto Médico Legal (IML) de Limeira (SP).
Acidente
Um acidente entre um ônibus e um caminhão na madrugada deste sábado (22) na Rodovia dos Bandeirantes, altura do km 24, em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo, no sentido capital, deixou 49 feridos, segundo a Autoban, concessionária responsável pela via.
Entre as pessoas, quatro tiveram ferimentos graves, seis de média gravidade e outras 34 tiveram ferimentos leves.
As vítimas foram removidas para hospitais de Cajamar, Jundiaí e São Paulo. Cinco pessoas estavam bem e não precisaram de atendimento.
Em nota, o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Autoban informou que foi acionado às 3h23 deste sábado por conta de uma batida traseira entre um ônibus e uma carreta.
