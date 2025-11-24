Grave acidente com 3 carros deixa 8 feridos no interior de SP

Um grave acidente envolvendo 3 veículos deixou pelo menos 8 pessoas feridas na noite de sábado (22), no bairro Cidade Jardim, em Leme (SP).
Segundo a Polícia Militar, por volta de 21h45, o motorista de um Gol capotou após o condutor sofrer um mal súbito na Avenida Berta Burhein. Em seguida, o veículo colidiu contra outros dois carros.
Parte das vítimas foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa de Leme. Todos tiveram apenas ferimentos leves.
Entre as vítimas estavam duas crianças, de 5 e 10 anos, que estavam em um dos carros com a mãe. A perícia foi ao local para apurar o acidente.
Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Luis Fernando Arrais/Arquivo pessoal