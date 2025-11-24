Idosa morre e filha e neto ficam feridos após carro cair de ribanceira

Uma mulher de 76 anos morreu após o carro em que ela estava cair de uma ribanceira em Franca (SP) na manhã desta sexta-feira (21). A filha, que dirigia o veículo, e o neto, um menino de 10 anos, ficaram feridos e foram socorridos.
O acidente aconteceu no bairro Jardim Portinari e foi flagrado por uma câmera de segurança.
Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, a motorista descia a Rua João Gimenes Garcia, quando perdeu o controle da direção e caiu de uma ribanceira. Com a queda, o carro capotou.
A suspeita inicial das autoridades é de que o veículo tenha perdido o freio, mas as circunstâncias ainda serão investigadas pela Polícia Civil.