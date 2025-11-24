Motoristas e paciente de 74 anos que era levada por ambulância morrem após acidente no interior de SP

Três pessoas morreram na tarde deste sábado (22) em uma colisão entre uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um carro de transporte por aplicativo na Rodovia Abrão Assed (SP 333), em Cajuru (SP), na região de Ribeirão Preto (SP).
As vítimas são o motorista da ambulância, a paciente de 74 anos que era transferida para um hospital e o motorista do automóvel. São elas:
- Tiago Vicente de Carvalho, de 42 anos, motorista da ambulância do Samu;
- Lídia Moreira dos Santos, 74 anos, paciente que era transferida pelo Samu;
- Amilton Antônio Corrêa, 46 anos, motorista de carro que prestava serviço para empresa de transporte por aplicativo.
Além delas, duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa de Cajuru: a técnica de enfermagem Márcia Regina da Silva, de 43 anos, que foi transferida para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e Ilma Maria Ribeiro Jardim, 52 anos, acompanhante da paciente, que recebeu alta no começo da noite deste sábado.
“Foi uma colisão frontal, então gerou lesões graves nessas vítimas que foram a óbito. E nesses dois sobreviventes também teve lesões a princípio moderadas”, disse o médico Leandro Mota, do Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências (GRAU) do Corpo de Bombeiros.
Acidente com mortes em Cajuru
Segundo informações do DER, a colisão aconteceu por volta das 13h15 no quilômetro 6 da Rodovia Abrão Assed, em um trecho de pista simples.
A ambulância levava uma paciente de Santa Cruz da Esperança (SP) para a Santa Casa de Cajuru quando foi atingida de frente por um automóvel VW Gol.
