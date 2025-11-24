Motoristas e paciente de 74 anos que era levada por ambulância morrem após acidente no interior de SP

Tiago Vicente de Carvalho, de 42 anos, motorista da ambulância do Samu;

Lídia Moreira dos Santos, 74 anos, paciente que era transferida pelo Samu;

Amilton Antônio Corrêa, 46 anos, motorista de carro que prestava serviço para empresa de transporte por aplicativo.

Além delas, duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa de Cajuru: a técnica de enfermagem Márcia Regina da Silva, de 43 anos, que foi transferida para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e Ilma Maria Ribeiro Jardim, 52 anos, acompanhante da paciente, que recebeu alta no começo da noite deste sábado.