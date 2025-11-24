Polícia recupera bicicleta motorizada furtada em Adamantina

A Polícia Militar de Adamantina recuperou uma bicicleta motorizada furtada no último dia 21, após receber uma denúncia anônima informando que menores estariam desmontando o veículo em uma residência.

Diante das informações, equipes iniciaram diligências e, com apoio de imagens de câmeras de segurança, conseguiram identificar os adolescentes suspeitos. Em continuidade à ocorrência, os policiais localizaram os envolvidos e, durante a abordagem, um dos menores confessou a autoria do furto, indicando o local onde a bicicleta estava parcialmente desmontada.

Os componentes do veículo e demais objetos relacionados foram encontrados e apreendidos.

Os adolescentes foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de Adamantina, onde o caso foi registrado e ficará sob responsabilidade da autoridade policial para as medidas cabíveis.

